Газизов: ФК "Уфа" планирует подписать контракт с Вомбергаром в ближайшее время

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Футбольный клуб "Уфа" планирует подписать соглашение с аргентинским нападающим словенской "Олимпии" Андресом Вомбергаром в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

Ранее пресс-служба словенской "Олимпии" сообщила о достижении договоренности по переходу аргентинского нападающего в уфимский клуб.

"Пока мы не комментируем этот трансфер, потому что подписания контракта не было, всякое может произойти. Мы можем что-то официально заявить только после того, как подпишем контракт, футболист должен пройти медосмотр, должны пройти какие-то процедуры. Мы надеемся, что это произойдет сегодня или в понедельник-вторник. Сейчас футболист находится в расположении клуба, тренируется в общей группе", - отметил Газизов.

Вомбергар перешел в "Олимпию" из аргентинского клуба "Феникс де Пилар" в августе 2017 года. В текущем сезоне аргентинец провел за словенскую команду 17 матчей, в которых забил 11 голов, отдав три результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Словении текущего сезона.