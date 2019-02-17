СМИ: "Манчестер Юнайтед" намерен продать футболиста Лукаку

ТАСС, 17 февраля. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" принял решение о продаже нападающего команды бельгийца Ромелу Лукаку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

По информации источника, руководство "Манчестер Юнайтед" рассчитывает получить от продажи Лукаку около €85 млн. На вырученные деньги клуб из Манчестера намерен подписать нападающего итальянского "Интера" Мауро Икарди, который не может договориться о продлении контракта с миланским клубом и на минувшей неделе был лишен капитанской повязки. Также в качестве кандидатов на замену Лукаку рассматриваются нападающий итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала и форвард португальской "Бенфики" Жоао Феликс.

Лукаку перешел в "Манчестер Юнайтед" из английского "Эвертона" в июле 2017 года, подписав пятилетний контракт. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €84,7 млн. В составе клуба из Манчестера бельгийский нападающий провел 83 матча во всех турнирах, в которых забил 36 голов. За сборную Бельгии футболист провел 79 матчей, забив 45 мячей.