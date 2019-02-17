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Футбол в Испании

СМИ: дом футболиста "Барселоны" Боатенга ограбили во время матча с "Вальядолидом"

Матч против "Вальядолида" был дебютным для Боатенга в составе "Барселоны"

ТАСС, 17 февраля. Дом ганского нападающего "Барселоны" Кевина-Принса Боатенга ограбили во время матча 24-го тура чемпионата Испании по футболу с "Вальядолидом" (1:0). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую газету Mundo Deportivo.

Матч против "Вальядолида" был дебютным для Боатенга в составе "Барселоны". По информации источника, неизвестные воспользовались отсутствием футболиста и похитили из его дома драгоценности и наличные деньги. Общий ущерб, нанесенный футболисту, оценивается в €300 тыс.

Боатенг перешел в "Барселону" из итальянского клуба "Сассуоло" 22 января на правах аренды, в соглашении также присутствует опция выкупа футболиста за €8 млн. 31-летний форвард стал первым в истории футболистом из Ганы, который когда-либо выступал за "Барселону".

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