Тренер: лыжница Непряева подойдет к чемпионату мира в хорошей форме

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Российская лыжница Наталья Непряева в оптимальной форме подойдет к чемпионату мира по лыжным видам спорта. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсменки Юрий Бородавко.

В воскресенье Непряева завоевала бронзовую медаль в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубке мира в итальянском Конье.

"То, что Непряева попала на подиум и заняла третье место, - это достаточно неплохо, - сказал Бородавко. - Как и было задумано по плану, здесь она должна была прорабатываться после сбора в горах. Пока еще не совсем быстрые движения, пока еще не видно нужных кондиций, необходимо еще проделать за это время легкую скоростную работу. Я думаю, что к чемпионату мира она подойдет в хорошем состоянии".

"Наши цели и задачи на чемпионате мира - на каждой дистанции стараться попасть на подиум, бороться за медали. Сейчас трудно что-то сказать, поскольку многие сильнейшие спортсменки не выступали здесь, проходит подготовка, поэтому конкуренция будет очень жесткая и серьезная. Мы будем надеяться, что все будет хорошо", - добавил Бородавко.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 20 февраля по 3 марта в австрийском Зефельде.