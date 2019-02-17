Агент: смена в руководстве ФК "Монако" не повлияет на позиции Головина в команде

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Изменения в руководстве футбольного клуба "Монако" не скажутся на положении в команде российского полузащитника Александра Головина. Такое мнение ТАСС высказал агент футболиста Олег Артемов.

14 февраля Вадим Васильев был освобожден от должностей вице-президента и генерального директора клуба. Французская газета L'Equipe со ссылкой на свои источники сообщала, что владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев принял решение освободить Васильева от занимаемых должностей в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. По информации ТАСС, с большой долей вероятности вице-президентом "Монако" может стать российский бизнесмен Олег Петров. Кандидатура Петрова на сегодняшний день является единственной и будет рассмотрена на совете директоров клуба 22 февраля.

"Вадим Васильев много сделал и для "Монако", и для Головина. Это очевидно и даже не обсуждается. Именно благодаря Вадиму Васильеву "Монако" прошедшим летом выиграл спор за футболиста у "Челси", "Ювентуса" и других клубов, претендентов было много, - сказал Артемов. - Поэтому Саша, конечно, очень благодарен Васильеву, но смена руководства в клубе не скажется на игроке".

"Александра Головина отлично знает главный тренер (Леонарду Жардим - прим. ТАСС), который приглашал его в команду. Владельцем клуба остается Дмитрий Рыболовлев. А самое главное - Головин приносит пользу команде и становится в ней одним из лидеров", - добавил Артемов.

Головин перешел в "Монако" летом 2018 года и провел за команду 22 матча, забив два мяча и отдав две передачи.