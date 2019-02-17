Призер ОИ Ростовцев считает непростительным опоздание биатлониста Гараничева на гонку

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призер Олимпийских игр 2006 года Павел Ростовцев назвал непростительным и беспрецедентным случаем опоздание Евгения Гараничева на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Об этом Ростовцев рассказал ТАСС.

Гараничев, который должен был стартовать 15-м, не успел выйти на старт в свое время и был дисквалифицирован.

"Не знаю, какие причины были у Гараничева, чтобы опоздать на гонку, - сказал Ростовцев. - Но это беспрецедентный случай, когда спортсмен опаздывает и из-за этого просто не выходит на старт. Он профессиональный спортсмен, это его работа, он получает немалые деньги из бюджетов различных уровней, так что это непростительная вещь. Я не знаю причин, почему так произошло, но такого быть не должно, мне кажется, это очередной показатель того, как в целом в этом году организована работа в сборной страны".

Первый североамериканский этап Кубка мира прошел в канадском Кэнморе с 7 по 11 февраля, из-за сильных морозов мужская и женская спринтерские гонки были отменены. Всего на этапе было проведено четыре гонки - две индивидуальные и две эстафеты, россияне завоевали две бронзовые медали - в мужской индивидуальной гонке третьим стал Александр Логинов, а в мужской эстафете третье место заняли Гараничев, Эдуард Латыпов, Логинов и Александр Поварницын. Второй североамериканский этап проходит в американском Солт- Лейк-Сити.

"Ничего воодушевляющего в результатах сборной России на североамериканских этапах Кубка мира нет, - отметил Ростовцев. - Нравятся места, которые занимает Ульяна Кайшева - где-то во второй десятке, для нее это, наверно, хорошо, ведь она неудачно стартовала в этом сезоне, здорово, что Логинов вошел в призы. Но заметен организационный бардак - когда теряются винтовки (организаторы этапа в Канаде не успели оформить разрешение на транзит оружия, в результате чего российские биатлонисты получили инвентарь лишь за день до первой гонки - прим. ТАСС), их не могут вывезти вместе с командой, когда Гараничев опаздывает на старт, кроме как бардаком я это назвать не могу. Хочется пожелать, чтобы все эти неудачи и невезуха остались в Северной Америке, а наши спортсмены прилетели бы на чемпионат мира в другом качестве".

Этап Кубка мира в США завершится 17 февраля. Заключительными гонками в Солт-Лейк-Сити станут одиночная смешанная и классическая смешанная эстафеты, которые пройдут в воскресенье. Чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.