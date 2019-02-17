Травма колена не позволит Бакулину защитить титул чемпиона РФ по спортивной ходьбе в Сочи

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Многократный чемпион России Сергей Бакулин незадолго до старта командного первенства страны в Сочи травмировал колено и лишился возможности отстоять титул победителя, завоеванный им год назад. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

Бакулин в 2018 году был первым на дистанции 35 км на командном чемпионате страны в феврале, ему же не было равных на 50-километровке на летнем первенстве России.

"Бакулин некоторое время назад травмировал колено, но до последнего надеялся на то, что выступит в Сочи, - сказала Юхарева. - Однако все ожидания оказались тщетны, он вынужден был отказаться от участия в соревнованиях и уже улетел домой".

На ЧМ-2011 в южнокорейском Тэгу Бакулин был первым на 50 км, однако впоследствии этот результат был аннулирован по причине нарушения антидопинговых правил.