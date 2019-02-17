Ростовцев: участники тестовых соревнований Универсиады довольны биатлонной трассой

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Участники и судьи тестовых соревнований Универсиады по биатлону остались довольны трассой в Красноярске. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии Законодательного собрания по подготовке к Универсиаде-2019 и трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев.

"Во второй половине января у нас были тестовые соревнования - на биатлонной трассе Универсиады прошел чемпионат России и этап Кубка России. По итогам соревнований нам были высказаны только положительные отзывы и от судейского корпуса, и от тренерского коллектива, и от самих спортсменов, которые там участвовали. Еще одним важным мнением стали слова нашей двукратной олимпийской чемпионки Ольги Медведцевой, которая отметила, что у нас действительно очень хорошая трасса, - сказал Ростовцев. - Мы расширили и немного изменили рельеф трассы, сделали искусственное оснежение, провели профилирование стадиона, стрельбища и стартовой поляны, построили новый судейский корпус, в плане проведения соревнований комплекс соответствует всем критериям стадиона категории Б".

"Уникальность стрельбища на нашей трассе состоит в том, что оно имеет небольшой подъем в гору. Таких стрельбищ на европейских трассах этапов Кубка мира мне сразу и не вспоминается, но, наверное, это что-то похожее на итальянский Антхольц. В целом наша трасса больше похожа на шведский Эстерсунд - есть и короткие подъемы, и длинные затяжные, но все это сделано очень компактно. Но в Эстерсунде стрельбище расположено в нижней точке трассы, там буквально выкат на него, а у нас оно посередине", - добавил Ростовцев.

Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет 2-12 марта 2019 года. Будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт- трек. В биатлоне будут разыграны девять комплектов наград.