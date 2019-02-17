Финкельштейн считает, что боец ММА Минаков не проиграл поединок Конго

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Глава Всемирной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) Вадим Финкельштейн не считает россиянина Виталия Минакова проигравшим в поединке с французом Шейком Конго. Такое мнение он высказал ТАСС.

В ночь на воскресенье в американском городе Анкасвилл (штат Коннектикут) Минаков проиграл Конго в поединке организации Bellator решением судей. По итогам трех раундов судьи отдали победу Конго - 30:27, 29:28, 29:28.

"Сложно давать комментарии, но мне точно показалось, что Виталий не проиграл этот бой, что выиграл - тоже сказать очень сложно, - сказал Финкельштейн. - Понимаю, что должен был быть победитель, но Минаков точно не проиграл, мне кажется, подсудили все-таки американцы, в третьем раунде только в концовке [Минаков] сдал. Дали бы дополнительный раунд, но все три судьи отдали победу Конго. Очень жалко, конечно, мне кажется, могли бы выигрыш отдать".

Ранее менеджер спортсмена Ризван Магомедов заявил ТАСС, что команда Минакова не согласна с решением судей и может подать протест. "Правильное решение, но мне кажется, это все бесполезно - в Америке сложно подавать апелляцию", - отметил Финкельштейн.

Для 34-летнего Минакова это поражение стало первым в карьере при 21 победе (19 досрочно). 43-летний француз одержал 30-ю победу в карьере (18 досрочно) при 10 поражениях.