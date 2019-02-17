Лыжник Большунов завоевал золото в гонке на 15 км на этапе КМ в Италии

ТАСС, 17 февраля. Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в итальянском городе Конь. Россиянин преодолел дистанцию за 34 минуты 48,4 секунды.

Россиянин Илья Порошкин занял пятое место (+1.07,7), Евгений Белов - шестое (+1.15,6), Сергей Устюгов - 11-е (+1.40,9), Денис Спицов - 15-е (1.53,7), Илья Семиков - 27-е (+2.34,6).

22-летний Большунов одержал третью победу в сезоне на этапах Кубка мира и пятую в карьере. В нынешнем сезоне в личных гонках он также два раза финишировал вторым и три раза - третьим. На Олимпийских играх в Пхёнчхане Большунов завоевал три серебра и бронзу.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 9 по 10 марта в норвежском Осло. 19 февраля в австрийском Зефельде стартует чемпионат мира, который продлится до 3 марта.