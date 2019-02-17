"Жирона" одержала гостевую победу над "Реалом" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 17 февраля. "Жирона" со счетом 2:1 победила мадридский "Реал" в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.

Голами в составе "Жироны" отметились Кристиан Стуани (65-я минута) и Кристиан Порту (75). У "Реала" гол забил Каземиро (25). На 90-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален капитан "Реала" Серхио Рамос.

До матча с "Реалом" "Жирона" не могла победить на протяжении 12 встреч. Клуб проводит второй сезон в высшем дивизионе чемпионата Испании.

"Жирона" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 27 очков в 24 матчах. "Реал" идет третьим, в активе мадридской команды 45 очков в 24 встречах.

В следующем матче 25 февраля "Жирона" дома встретится с клубом "Реал Сосьедад", "Реал" днем позднее на выезде сыграет с "Леванте".