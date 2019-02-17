Крянин: настрой российских лыжников перед чемпионатом мира вселяет оптимизм

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Настрой сборной России по лыжным гонкам перед чемпионатом мира вселяет оптимизм. Таким мнением с ТАСС поделился член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

В воскресенье на этапе Кубка мира в Италии Александр Большунов завоевал золотую медаль в гонке на 15 км классическим стилем, бронзовым призером стал Александр Бессмертных. Наталья Непряева завоевала бронзовую награду в гонке на 10 км классическим стилем.

"Сборная России показала хорошее выступление, это предварительный старт для чемпионата мира, один из этапов подводки. Долгоиграющих выводов пока делать нельзя, потому что на этом этапе не было некоторых сильнейших ребят, в том числе норвежцев. Но все равно тот настрой, который сейчас есть у россиян, вселяет оптимизм, будем надеяться, что он останется и на чемпионате мира. Надеюсь, что ребята сохранят ту форму и удачу, что была здесь, что подтянутся и остальные", - отметил Крянин.

В первый день этапа Кубка мира россияне не смогли завоевать медали в спринтах коньковым ходом. Сергей Устюгов и Александр Большунов допустили падения и не смогли преодолеть стадию 1/4 финала, Непряева выбыла на стадии полуфинала.

"У нас есть специалисты классического хода, есть - конькового. Классисты сегодня показали, что они на хорошем уровне, - добавил Крянин. - Вчера был свободный стиль, и на нашем результате сказались досадные падения".

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 20 февраля по 3 марта в австрийском Зефельде.