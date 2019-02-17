Вяльбе довольна, что сборная России по лыжным гонкам будет жить отдельно на ЧМ

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила удовлетворение тем, что российские лыжники на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде будут проживать отдельно от остальных участников турнира. Об этом она рассказала ТАСС.

Турнир пройдет с 20 февраля по 3 марта.

"Зефельд - это место, где редко бывают старты. В прошлом году мы видели трассу, знаем, что там проведена хорошая работа. У нас хороший отель, мы там живем одни, что тоже хорошо, как мне кажется, без лишних глаз и раздражителей. Хотя на чемпионате мира в Лахти это нам не мешало жить в спортивном комплексе, где практически все команды были в одном здании", - сказала Вяльбе.

Глава федерации отметила, что календарь чемпионата мира составлен неудобно для большинства его участников.

"Сразу после скиатлона следует командный спринт, что неудобно для тех, кто может участвовать в обоих видах программы, что уже жестко. Просто у нас лидеры в спринте и на дистанции одни и те же. Если ты хорошо отработал скиатлон, на следующий день восстановиться достаточно сложно. Но такое расписание не только для нас, но и для всех остальных, и многие будут что-то придумывать, может кого-то не ставить на скиатлон", - подчеркнула она.