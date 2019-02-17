Гимнастка Дина Аверина призналась, что было сложно выступать два дня с новыми программами

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Неоднократной чемпионке мира и Европы по художественной гимнастике Дине Авериной было очень тяжело выступать на этапе Гран-при в Москве два дня подряд во всех четырех видах. Об этом Дина Аверина сообщила журналистам.

В заключительный день турнира Дина Аверина выиграла две золотые медали (в упражнениях с обручем и мячом) и два серебра (булавы и лента).

"Сегодня нам удалось сделать немного больше, чем вчера, - заметила Дина Аверина. - Не ожидала, что попаду во все четыре финала. Было очень тяжело в первый раз с новыми программами выступать в четырех видах два дня подряд. Спасибо Ирине Александровне [Винер-Усмановой] и Вере Николаевне Шаталиной за поддержку".

"В последних двух видах сказалась усталость, но я старалась не обращать на это внимание. Я особо и не расстроилась, что не стала первой, потому что все-таки это был первый старт", - заключила спортсменка.

Дина Аверина в субботу заняла первое место в личном многоборье.