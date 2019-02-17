Федерация хоккея Казахстана планирует, что Диц, Карлссон и Боченски сыграют на ЧМ в Астане

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея Казахстана планирует, что хоккеисты астанинского "Барыса" канадцы Даррен Диц, Кевин Даллмэн, Дастин Бойд, швед Хенрик Карлссон и американец Брэндон Боченски сыграют за сборную Казахстана на чемпионате мира среди команд первого дивизиона, который пройдет в Астане. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.

"Диц получил казахстанское гражданство, - сказал Каратаев. - Планируется, что все пять хоккеистов "Барыса" сыграют на чемпионате мира в Астане. Выдача казахстанского гражданства другим легионерам "Барыса" пока не обсуждалась".

Даллмэн получил право играть за сборную Казахстана в 2012 году, Боченски, Доус и Бойд - в 2016 году. На чемпионате мира - 2018 за сборную Казахстана дебютировал Карлссон. Диц получил казахстанское гражданство в 2019 году.

Главным тренером сборной Казахстана является главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка. Турнир среди команд первого дивизиона пройдет с 25 апреля по 5 мая в Астане. В турнире, помимо хозяев, сыграют сборные Белоруссии, Южной Кореи, Венгрии, Литвы и Словении.

Сборная Казахстана последний раз играла в элитном дивизионе чемпионата мира в 2016 году.