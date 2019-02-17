Последний день турнира в Москве удался гимнастке Арине Авериной лучше, чем субботний

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Неоднократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина считает, что в последний день этапа Гран-при в Москве ей удался лучше, чем предыдущий. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

В заключительный день турнира Арина Аверина выиграла золотую медаль в упражнениях с лентой и серебро в упражнениях с обручем.

"Ирина Александровна [Винер-Усманова] очень помогла мне настроиться на "этюд", сказала нужные слова. Самое главное было войти в поток, почувствовать музыку, показать спектакль. И сегодня получилось чуть-чуть больше, чем вчера", - заметила гимнастка.

Арина Аверина в субботу заняла второе место в личном многоборье, уступив сестре Дине.