{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Последний день турнира в Москве удался гимнастке Арине Авериной лучше, чем субботний

В заключительный день турнира Арина Аверина выиграла золотую медаль в упражнениях с лентой и серебро в упражнениях с обручем
Арина Аверина EPA-EFE/JAVIER LOPEZ HERNANDEZ
Описание
Арина Аверина
© EPA-EFE/JAVIER LOPEZ HERNANDEZ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Неоднократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина считает, что в последний день этапа Гран-при в Москве ей удался лучше, чем предыдущий. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

В заключительный день турнира Арина Аверина выиграла золотую медаль в упражнениях с лентой и серебро в упражнениях с обручем.

"Ирина Александровна [Винер-Усманова] очень помогла мне настроиться на "этюд", сказала нужные слова. Самое главное было войти в поток, почувствовать музыку, показать спектакль. И сегодня получилось чуть-чуть больше, чем вчера", - заметила гимнастка.

Арина Аверина в субботу заняла второе место в личном многоборье, уступив сестре Дине.

Сборные по хоккею
Федерация хоккея Казахстана планирует, что Диц, Карлссон и Боченски сыграют на ЧМ в Астане
Сборная Казахстана последний раз играла в элитном дивизионе чемпионата мира в 2016 году
Читать полностью