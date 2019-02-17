Антропов: сборной России по бадминтону не хватило свежести на плей-офф ЧЕ

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российским бадминтонистам не хватило настроя и свежести в полуфинале чемпионата Европы среди смешанных команд. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов.

В субботу сборная России завоевала бронзу на турнире в Копенгагене, уступив в полуфинале немцам. На предварительном этапе команда заняла первое место в группе, одержав три победы в трех матчах, в том числе всухую обыграла команду Германии. В составе сборной России выступали Владимир Мальков, Владимир Иванов, Иван Созонов, Родион Алимов, Евгения Косецкая, Анастасия Семенова, Екатерина Болотова и Алина Давлетова.

"Мы настраивались на первое место в группе, понимали, что группа непростая, все команды по уровню были абсолютно одинаковыми. Нужно было играть с первого поединка, что наши ребята и сделали, - сказал Антропов. - Когда мы второй раз играли со сборной Германии, чуть-чуть свежести и настроя не хватило. Дополнительные силы были выплеснуты после шикарной победы над командой Англии и убедительной победы над немцами со счетом 5-0".

"Женя Косецкая выиграла первую партию и вела со счетом 16:11, но уступила, ребята в миксте догнали, но свежести не хватило. Еще раз скажу, что команды равные, подтверждением чему стало то, что и Англия, и Франция остались без медалей", - добавил Антропов.

Чемпионат Европы среди смешанных команд проводится с 1972 года, турнир в Копенгагене - 25-й по счету. Российские бадминтонисты завоевали бронзовые медали европейского первенства в пятый раз, россияне стали вторыми на прошлом турнире, в 2017 году, впервые в истории выйдя в финал.