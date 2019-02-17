СМИ: "Манчестер Юнайтед" заинтересован в покупке футболиста "Наполи" Кулибали

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Руководство английского футбольного клуба намерено приобрести защитника итальянского "Наполи" Калиду Кулибали. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Football Italia.

По данным источника, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подтвердил желание клуба приобрести сенегальского игрока. Отмечается, что клуб готов заплатить за футболиста 90 млн.

Кулибали также входит в сферу интересов английских клубов "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне 27-летний Кулибали принял участие в 21 матче чемпионата Италии и забил два мяча.