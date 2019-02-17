{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

СМИ: "Манчестер Юнайтед" заинтересован в покупке футболиста "Наполи" Кулибали

По данным источника, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подтвердил желание клуба приобрести сенегальского игрока

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Руководство английского футбольного клуба намерено приобрести защитника итальянского "Наполи" Калиду Кулибали. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Football Italia.

По данным источника, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подтвердил желание клуба приобрести сенегальского игрока. Отмечается, что клуб готов заплатить за футболиста 90 млн.

Кулибали также входит в сферу интересов английских клубов "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне 27-летний Кулибали принял участие в 21 матче чемпионата Италии и забил два мяча.

Единая лига ВТБ
Костин: ВТБ видит развитие и рост баскетбольной Единой лиги
Матч звезд проходит в Москве на "ВТБ-Арене", в нем встречаются команды "Звезды России" и "Звезды мира"
Читать полностью