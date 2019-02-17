Баскетболист "Химок" Зайцев выиграл конкурс бросков сверху на Матче звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Защитник подмосковного баскетбольного клуба "Химки" Владислав Зайцев стал победителем конкурса бросков сверху на Матче звезд Единой лиги ВТБ в Москве.

В финале Зайцев был лучше американского защитника из клуба "Нижний Новгород" Кендрика Перри.

В конкурсе трехочковых бросков победу одержал защитник клуба "Локомотив-Кубань" Виталий Фридзон. В финале россиянин опередил своего одноклубника американца Дорелла Райта.

Матч звезд Единой лиги ВТБ проходит в третий раз в истории лиги. Команды встречаются в формате "Звезды России" против "Звезд мира". Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 в Санкт- Петербурге.