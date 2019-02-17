Костин: ВТБ видит развитие и рост баскетбольной Единой лиги

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что баскетбольная Единая лига ВТБ процветает, заметны ее рост и развитие. Об этом он рассказал журналистам во время Матча звезд лиги.

Матч звезд проходит в Москве на "ВТБ-Арене", в нем встречаются команды "Звезды России" и "Звезды мира".

"Матч звезд Единой лиги ВТБ - зрелище уникальное, - сказал Костин. - Это, безусловно, большой праздник для любителей баскетбола и спорта. Лига процветает, мы [в ВТБ] видим ее рост и развитие".

Единая лига ВТБ была создана в 2008 году, она объединяет клубы Восточной и Северной Европы и имеет статус чемпионата России. В Москве проходит третий Матч звезд лиги, первый прошел в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 году в Санкт-Петербурге.