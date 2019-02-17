"Сочи" обыграл минское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 17 февраля. "Сочи" одержал победу над минским "Динамо" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Юрки Йокипакка (21-я минута), Эрик О'Делл (27) и Станислав Бочаров (58). У проигравших отличился Сергей Костицын (55).

"Сочи" одержал третью победу подряд, "Динамо" потерпело пятое поражение.

"Сочи" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 60 матчах. "Динамо" идет 11-м, имея в активе 40 очков после 60 игр.

В следующем матче 20 февраля "Сочи" примет московский "Спартак", в этот же день "Динамо" сыграет в гостях с подольским "Витязем".