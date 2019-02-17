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Единая лига ВТБ

Казань, Краснодар, Пермь и Москва претендуют на Матч звезд Единой лиги ВТБ 2020 года

В воскресенье в Москве прошел третий Матч звезд Единой лиги ВТБ
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. На проведение Матча звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ в 2020 году претендуют Казань, Краснодар, Пермь и Москва. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Кущенко.

В воскресенье в Москве прошел третий Матч звезд Единой лиги ВТБ. Команда "Звезды России" проиграла "Звездам мира" со счетом 115:118.

"Этот Матч звезд уже история, мы уже наметили шорт-лист городов, претендующих на следующий. В список входят Казань, Краснодар, Пермь и снова Москва, - сказал Кущенко. - С выбором директорат лиги определится позднее".

Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в 2017 году в Сочи, второй - в 2018-м в Санкт-Петербурге.

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