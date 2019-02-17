Кулагин: "Звезды России" постараются взять реванш в следующем Матче звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. "Звезды России" постараются взять реванш у команды "Звезды мира" в Матче звезд Единой лиги ВТБ в 2020 году. Такое мнение ТАСС высказал баскетболист "Локомотива-Кубани" Дмитрий Кулагин.

В воскресенье "Звезды России" проиграли "Звездам мира" со счетом 115:118. Это поражение стало первым для россиян в Матчах звезд Единой лиги ВТБ, которые проходят с 2017 года.

"Не хотелось проигрывать, но все же это шоу для болельщиков, - сказал Кулагин. - Мы нарушили победную традицию, но будем исправлять".

Защитник краснодарского клуба отметил, что ему приятно, что Матч звезд Единой лиги ВТБ впервые принимала Москва. "Я здесь родился, меня не может не радовать, что в Москве проходит Матч звезд, ибо я дома при своих трибунах, - сказал Кулагин. - Родные и близкие имели возможность прийти на эту игру. Надеюсь, благодаря таким мероприятиям лига и баскетбол у нас в стране будут развиваться".

Матч звезд Единой лиги ВТБ впервые прошел в Сочи в 2017 году. Год назад лучших баскетболистов принимал Санкт- Петербург.