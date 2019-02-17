СМИ: Де Хеа может стать самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии

ТАСС, 17 февраля. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может предложить испанскому вратарю Давиду де Хеа рекордный контракт в истории английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на английскую газету The Sunday Times.

По данным источника, руководство клуба готово предложить испанцу пятилетний контракт на сумму £90 млн.

Де Хеа выступает за английский клуб с 2011 года. Нынешний контракт 28-летнего игрока с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2019 года.

В текущем сезоне английский клуб занимает четвертое место, набрав 51 очко в 26 матчах.