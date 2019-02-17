{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

СМИ: Де Хеа может стать самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии

По данным источника, руководство клуба готово предложить испанцу пятилетний контракт на сумму 90 млн

ТАСС, 17 февраля. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может предложить испанскому вратарю Давиду де Хеа рекордный контракт в истории английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на английскую газету The Sunday Times.

По данным источника, руководство клуба готово предложить испанцу пятилетний контракт на сумму £90 млн.

Де Хеа выступает за английский клуб с 2011 года. Нынешний контракт 28-летнего игрока с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2019 года.

В текущем сезоне английский клуб занимает четвертое место, набрав 51 очко в 26 матчах.

Кубок мира по биатлону
Итальянские биатлонисты Хофер и Вирер выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе КМ
Второе место заняли австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер, третьими стали Антонен Гигонна и Жюли Симон из Франции
Читать полностью