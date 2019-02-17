Женская сборная России по мини-футболу обыграла команду Украины в матче за бронзу ЧЕ

ТАСС, 17 февраля. Женская сборная России одержала победу над командой Украины в серии послематчевых пенальти в матче за третье место чемпионата Европы по мини- футболу. Турнир проходит в Португалии.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В составе сборной России отличились Дина Данилова (9-я минута) и Виктория Лебедева (15). У проигравших отличились Снежана Воловенко (18) и Юлия Титова (29). В серии пенальти россиянки победили со счетом 3:2.

В финале сыграют сборные Испании и Португалии. Встреча состоится 17 февраля в 21:00 по московскому времени.

Женский чемпионат Европы по мини-футболу впервые проходит официально под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финальная стадия проводится в формате "Финала четырех". Отбор проходил в два раунда, в нем принимали участие 23 сборные.

Сборная России является серебряным (2015) и двукратным бронзовым (2010, 2013) призером чемпионатов мира, который на данный момент не имеет официального статуса.