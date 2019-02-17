Почетный президент АМФР: женская сборная РФ заслуженно завоевала бронзу ЧЕ по мини-футболу

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Женская сборная России по мини-футболу заслуженно завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы, который проходит в Португалии. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Семен Андреев.

В воскресенье россиянки в матче за третье место по пенальти обыграли команду Украины.

"Несмотря на то что украинкам удалось сравнять счет после первого тайма, наши девчонки все же были посильнее. Мы больше атаковали, больше держали мяч, моментов у нас было больше, да и тактически играли поинтереснее, - отметил Андреев. - Наверно, поэтому и по пенальти нам повезло больше. Это заслуженная победа".

Почетный президент АМФР подчеркнул, что матч за третье место прошел в дружеской атмосфере. "Между российскими и украинскими спортсменами хорошие отношения, сегодня все прошло очень дружно. Прекрасные отношения у нас и с руководством украинской команды", - добавил Андреев.

В финальном матче, который состоится позже в воскресенье, сыграют сборные Португалии и Испании.

"Португальская и испанская команды, которые вышли в финал, все же повыше нас мастерством. У них женский футзал развит очень хорошо, они намного дольше этим занимаются, чем мы, поэтому закономерно сильнее. Но мы входим в четверку сильнейших команд Европы, и третье место для нас - это хороший результат", - сказал Андреев.