Чепиков: Гараничев поставил под вопрос свое выступление в масс-старте на ЧМ по биатлону

В субботу Гараничев не успел выйти на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в США и был дисквалифицирован. В масс-старте на чемпионате мира выступают 30 спортсменов, участвуют призеры текущего турнира, 15 лучших в общем зачете Кубка мира, остальные отбираются по набранным очкам на текущем соревновании. В общем зачете Кубка мира Гараничев занимает 16-е место.

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Российский биатлонист Евгений Гараничев может не отобраться в масс-старт на чемпионате мира по биатлону из-за пропуска гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

"Ситуация прояснилась - Евгений сам признался, что он просто ошибся, перепутал время старта, где-то был, может на разминке, - сказал Чепиков. - Человеческий фактор, оплошность, но, конечно, не хотелось бы, чтобы такое повторялось. Он этим поставил под вопрос свое выступление в масс-старте на чемпионате мира".

"Но ошибки иногда бывают, я и сам один раз на чемпионате мира в Лахти убежал вообще не на тот круг. Иногда это случается. С каждым бывают какие-то неприятности, мы же не знаем всех субъективных факторов. Я надеюсь, его не накажут", - добавил Чепиков.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.