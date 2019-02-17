Глава федерации: россиянки показали очень достойный результат на ЧЕ по мини-футболу

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Женская сборная России по мини-футболу показала достойный результат на чемпионате Европы в Португалии, завоевав бронзовые медали турнира. Такое мнение ТАСС высказал президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

В воскресенье россиянки в матче за третье место по пенальти обыграли команду Украины, основное время встречи завершилось со счетом 2:2. Позднее в воскресенье в финале турнира сыграют команды Португалии и Испании.

"Мы очень довольны этим результатом, это исторический первый чемпионат Европы, и наша сборная, пройдя отборочный этап в котором соревновались 23 команды, смогла дойти до медалей. Сегодняшнее состояние сборной не самое лучшее за последние годы, у нас сошли ряд лидеров, в основном это нападающие, нынешний результат в том составе, в котором мы пребываем, - это очень достойно, - сообщил Алиев. - И нужно смело признать, что сборные Испании и Португалии в нынешнем своем составе сильнее, чем российская команда. Поэтому они играют в финале, а нам противостояла, наверно, равная нам по силам сборная Украины, но мы в тяжелом поединке смогли завоевать бронзу для нашей страны".

Глава федерации рассказал, что главный тренер Евгений Кузьмин продолжит работу с командой. "Работу с национальной командой мы и дальше доверим Евгению Кузьмину, с первых дней создания женской мини-футбольной сборной он работал и прошел все круги с этой сборной. Мы долго ждали официальных соревнований, теперь они будут проходить раз в два года. Евгений Викторович, завоевав первые бронзовые медали, должен получить карт-бланш по крайней мере до второго чемпионата Европы. Главное, чтобы хватило его тренерского запала, потому что это очень нервная работа", - добавил Алиев.

В финальной части первого чемпионата Европы по мини-футболу приняли участие четыре сборные (России, Испании, Португалии и Украины). Алиев отметил, что УЕФА готов рассмотреть изменения формата чемпионата Европы.

"Такой формат выбран осознано, эти четыре команды сильнее, чем многие другие сборные. Но если остальные команды подтянутся в ближайшие два года, то УЕФА готов рассмотреть вариант расширения финальной части турнира до восьми команд, этот вопрос уже обсуждается. Следующий чемпионат Европы еще пройдет по нынешнему формату, а вот к третьему турниру уже будут готовы рассматривать увеличение числа участников финального раунда", - рассказал Алиев.