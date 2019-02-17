В РФС назвали успехом третье место женской сборной России на ЧЕ по мини-футболу

"Третье место женской сборной России по мини-футболу - это однозначно успех, очень рад за девушек, за тренерский штаб, за всех тех, кто прикладывал усилия для того, чтобы занять высокое место. Очень рад, что сборная России в принципе попала на Евро, так как в отборе участвовали 23 команды, и эта бронза является по-настоящему большим успехом. При этом нужно быть объективными: уровень сборных Испании и Португалии выше, чем у остальных. Впрочем, мы сделаем выводы, будем стремиться к победам и бороться за самые высокие места", - сказал Алаев.

В воскресенье сборная России одержала победу над командой Украины в серии послематчевых пенальти в матче за третье место чемпионата Европы.

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Генеральный директор, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал успехом третье место женской сборной России на чемпионате Европы по мини-футболу. Об этом он рассказал ТАСС.

Женский чемпионат Европы по мини-футболу впервые проходит официально под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финальная стадия проводится в формате "Финала четырех". Отбор проходил в два раунда, в нем принимали участие 23 сборные.

"Отдельно хотелось бы сказать слова благодарности организаторам турнира, несмотря на то что турнир проходит впервые, он производит самое приятное впечатление. Было много скептиков, но за эти два дня я увидел высокий уровень футбола и приятно удивился. Полный стадион, три тысячи зрителей, огромное внимание СМИ, а сегодня премьер-министр Португалии присутствует на финальном матче. Самое главное, что чемпионат Европы появился в структуре УЕФА, и уже сейчас можно подвести успешные предварительные итоги", - подчеркнул Алаев, возглавляющий комитет УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу.

Итоги работы тренера подведет технический комитет

Алаев высказал мнение, что Евгений Кузьмин должен продолжить возглавлять сборную России. "Мое мнение, старший тренер должен продолжить работу со сборной. Для этого у нас есть определенные процедуры, подведем итоги на техническом комитете, встретимся с руководителями ассоциаций мини-футбола и примем соответствующее решение", - заключил собеседник ТАСС.

Сборная России является серебряным (2015) и двукратным бронзовым (2010, 2013) призером чемпионатов мира, женское мировое первенство на данный момент не имеет официального статуса.