В дружеской атмосфере. Россиянки обыграли украинок в матче за бронзу ЧЕ по мини-футболу

ТАСС, 18 февраля. Сборная России по мини-футболу стала бронзовым призером первого в истории чемпионата Европы среди женских команд. Турнир впервые прошел под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Женское европейское первенство прошло в формате "Финала четырех" в Португалии. Подопечные Евгения Кузьмина в полуфинале объективно выглядели слабее испанок и проиграли со счетом 0:5. Столько же мячей пропустили украинки в полуфинальной игре с хозяйками турнира.

В матче за бронзу россиянки не смогли одержать победу в основное время, несмотря на то что вели со счетом 2:0. Украинки отыгрались, однако в серии пенальти все же уступили - 2:3.

Пять лет назад УЕФА принял решение разводить при жеребьевках футбольные команды России и Украины во всех турнирах под эгидой организации. Команды могли встретиться лишь в решающих стадиях турниров, когда очного противостояния не избежать. В воскресенье состоялся первый матч национальных команд двух стран за этот период.

Игра прошла без эксцессов, как и все, что ее окружало. Напротив, почетный президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Семен Андреев после встречи отметил дружескую атмосферу. "Между российскими и украинскими спортсменами хорошие отношения, сегодня все прошло очень дружно. Прекрасные отношения у нас и с руководством украинской команды", - сообщил он ТАСС.

В финальном матче позднее в воскресенье сборная Испании обыграла команду Португалии со счетом 4:0 и стала первым чемпионом Европы.

Бронза - справедливый результат

По мнению Андреева, российские футболистки выглядели сильнее украинок в матче за бронзу. "Мы больше атаковали, больше держали мяч, моментов у нас было больше, да и тактически играли поинтереснее, - отметил он. - Наверно, поэтому и по пенальти нам повезло больше. Это заслуженная победа".

Успехом выступление сборной России на турнире назвал и генеральный директор, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев. "Очень рад за девушек, за тренерский штаб, за всех тех, кто прикладывал усилия для того, чтобы занять высокое место. Очень рад, что сборная России в принципе попала на Евро, так как в отборе участвовали 23 команды, и эта бронза является по-настоящему большим успехом", - сказал он ТАСС.

"При этом нужно быть объективными: уровень сборных Испании и Португалии выше, чем у остальных. Впрочем, мы сделаем выводы, будем стремиться к победам и бороться за самые высокие места", - добавил он.

Алаев является главой комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу, поэтому компетентно оценил перспективу дальнейшего проведения женского чемпионата Европы.

"Было много скептиков, но за эти два дня я увидел высокий уровень футбола и приятно удивился. Полный стадион, три тысячи зрителей, огромное внимание СМИ, а сегодня премьер-министр Португалии присутствует на финальном матче. Самое главное, что чемпионат Европы появился в структуре УЕФА, и уже сейчас можно подвести успешные предварительные итоги".