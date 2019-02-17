"Сент-Луис" обыграл "Миннесоту", Тарасенко преодолел рубеж в 400 очков в НХЛ

ТАСС, 18 февраля. "Сент-Луис" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Сент-Луиса" шайбы забросили российский нападающий Владимир Тарасенко (6-я минута), Райан О'Райли (20), Винс Данн (28) и Брейден Шенн (33). В активе Тарасенко также две результативные передачи. Россиянин набирает очки в 12-м матче НХЛ подряд, всего в его активе 51 очко в текущем сезоне (26 голов + 25 передач), в общей сложности в НХЛ он набрал 401 очко (204+197). Чтобы набрать 400 очков, ему понадобилось 478 матчей, и это пятый результат в истории клуба. Лучший показатель у бывшего форварда сборной США Бретта Халла (288), который выступал за "Сент-Луис" в 1988-1998 годах.

Вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон отразил 31 бросок по своим воротам, проведя четвертый матч "на ноль" в сезоне.

В турнирной таблице Западной конференции "Сент-Луис", одержавший 10-ю победу подряд и третью кряду "сухую", занимает шестое место, набрав в 58 матчах 67 очков, "Миннесота" с 60 очками после 59 игр идет восьмой.

В следующем матче "Сент-Луис" примет "Торонто", "Миннесота" также на своем льду сыграет с "Анахаймом". Обе встречи пройдут 20 февраля.