Шайба Проворова помогла "Филадельфии" обыграть "Детройт" в матче НХЛ

ТАСС, 18 февраля. "Филадельфия" одержала победу над "Детройтом" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

В составе победителей отличились Оскар Линдблом (16-я и 59-я минуты) и российский защитник Иван Проворов (43). У хозяев шайбу забросил Даррен Хельм (35). На счету Проворова 20 (5 шайб + 15 передач) очков в сезоне.

В турнирной таблице Восточной конференции "Филадельфия" занимает 11-е место, набрав 63 очка в 59 матчах. "Детройт" с 54 очками после 60 игр идет 15-м. В следующем матче "Филадельфия" дома сыграет с "Тампой" 20 февраля. "Детройт" на следующий день примет "Чикаго".

В другом матче игрового дня "Нью-Джерси" на своей площадке обыграл "Баффало" со счетом 4:1. В составе хозяев 3 очка (1+2) набрал нападающий Кайл Палмьери.