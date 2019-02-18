Дарья Касаткина поднялась на 13-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 18 февраля. Россиянка Дарья Касаткина поднялась на одну позицию и занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В активе 21-летней теннисистки 3230 очков. 17 февраля Касаткина выиграла первый матч в сезоне на турнире под эгидой WTA. В первом круге турнира в Дубае она обыграла Магдалену Френх из Польши.

Россиянка Мария Шарапова сохранила 27-ю строчку. Виталия Дьяченко, которая стала победительницей турнира Международной теннисной федерации в английском Шрусбери, поднялась на 29 позиций и вошла в топ-100.

Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака. На второе место поднялась румынка Симона Халеп, на третье - Слоан Стивенс из США.

Рейтинг WTA от 18 февраля:

1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6970 очков;

2 (3). Симона Халеп (Румыния) - 5537;

3 (4). Слоан Стивенс (США) - 5307;

4 (2). Петра Квитова (Чехия) - 5120;

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 5055;

6 (7). Элина Свитолина (Украина) - 5020;

7 (6). Ангелик Кербер (Германия) - 4960;

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4885

9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3565;

10 (11). Серена Уильямс (США) - 3406...

13 (14). Дарья Касаткина (Россия) - 3230...

27 (27). Мария Шарапова (Россия) - 1716...

32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1565...

64 (65). Екатерина Александрова (Россия) - 855...

70 (64). Екатерина Макарова (Россия) - 805;

71 (74). Евгения Родина (Россия) - 800...

75 (77). Маргарита Гаспарян (Россия) - 757...

77 (76). Вера Звонарева (Россия) - 746...

87 (87). Анастасия Потапова (Россия) - 689...

96 (98). Вероника Кудерметова (Россия) - 621...

98 (127). Виталия Дьяченко (Россия) - 608.