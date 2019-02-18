Даниил Медведев поднялся на 15-е место в рейтинге ATP

ТАСС, 18 февраля. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 16-го на 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В активе 22-летнего теннисиста 2230 очков. Карен Хачанов сохранил 11-ю позицию, Евгений Донской потерял две позиции и располагается на 96-м месте. Андрей Рублев покинул Топ-100, опустившись на 115-е место.

В Топ-10 произошло одно изменение: японец Кэй Нисикори поднялся на шестую позицию, обогнав швейцарца Роджера Федерера. На первом месте рейтинга располагается серб Новак Джокович. Следом за ним идут испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев.

Рейтинг ATP от 18 февраля: