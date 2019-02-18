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Даниил Медведев поднялся на 15-е место в рейтинге ATP

Карен Хачанов сохранил 11-ю позицию

ТАСС, 18 февраля. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 16-го на 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В активе 22-летнего теннисиста 2230 очков. Карен Хачанов сохранил 11-ю позицию, Евгений Донской потерял две позиции и располагается на 96-м месте. Андрей Рублев покинул Топ-100, опустившись на 115-е место.

В Топ-10 произошло одно изменение: японец Кэй Нисикори поднялся на шестую позицию, обогнав швейцарца Роджера Федерера. На первом месте рейтинга располагается серб Новак Джокович. Следом за ним идут испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев.

Рейтинг ATP от 18 февраля:

  • 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10955 очков
  • 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 8320;
  • 3 (3). Александр Зверев (Германия) - 6475;
  • 4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 5060;
  • 5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) - 4595;
  • 6 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4190;
  • 7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) - 4100;
  • 8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3800;
  • 9 (9). Джон Иснер (США) - 3225;
  • 10 (10). Марин Чилич (Хорватия) - 3140;
  • 11 (11). Карен Хачанов (Россия) - 2880...
  • 15 (16). Даниил Медведев (Россия) - 2230...
  • 96 (94). Евгений Донской (Россия) - 594...
  • 115 (99). Андрей Рублев (Россия) - 492.
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