Форвард "Сент-Луиса" Тарасенко признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 18 февраля. Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В гостевом матче с "Миннесотой" (4:0) Тарасенко забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Россиянин продлил результативную серию до 12 матчей. Всего в активе 27-летнего форварда 51 очко (26 голов + 25 передач) в текущем сезоне.

Первой звездой признан финский нападающий "Флориды" Александр Барков. В матче с "Монреалем" (6:3) он оформил хет-трик, а также записал на свой счет результативную передачу. В текущем сезоне 23-летний Барков набрал 57 (22+35) очков.

Второй звездой дня стал канадский вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон, который оформил четвертый шатаут в сезоне.