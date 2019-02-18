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НХЛ

Форвард "Сент-Луиса" Тарасенко признан третьей звездой дня в НХЛ

В гостевом матче с "Миннесотой" россиянин забросил шайбу и отдал две результативные передачи
Владимир Тарасенко AP Photo/Billy Hurst
Описание
Владимир Тарасенко
© AP Photo/Billy Hurst

ТАСС, 18 февраля. Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В гостевом матче с "Миннесотой" (4:0) Тарасенко забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Россиянин продлил результативную серию до 12 матчей. Всего в активе 27-летнего форварда 51 очко (26 голов + 25 передач) в текущем сезоне.

Первой звездой признан финский нападающий "Флориды" Александр Барков. В матче с "Монреалем" (6:3) он оформил хет-трик, а также записал на свой счет результативную передачу. В текущем сезоне 23-летний Барков набрал 57 (22+35) очков.

Второй звездой дня стал канадский вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон, который оформил четвертый шатаут в сезоне.

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