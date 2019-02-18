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Футбол в Англии

СМИ: Зидан согласится возглавить "Челси" в случае получения $257 млн на новых игроков

Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри может быть уволен с поста главного тренера "Челси" из-за неудовлетворительных результатов команды

ТАСС, 18 февраля. Бывший главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан согласится тренировать английский "Челси", если руководство клуба удовлетворит его требования, в частности, оставит в команде бельгийского полузащитника Эдена Азара. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

46-летний Зидан намерен, по данным газеты, серьезно рассмотреть предложение "Челси", если получит около $257 млн на трансферы, а также право решающего голоса, наряду с директором клуба Мариной Грановской, при наборе футболистов в команду. Строить новую команду Зидан намерен вокруг Азара, который, согласно появившейся информации, может перейти в мадридский "Реал".

Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри может быть уволен с поста главного тренера "Челси" из-за неудовлетворительных результатов команды. Отмечается, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович примет окончательное решение относительно тренера в ближайшее время.
Сарри был назначен главным тренером "Челси" в июле 2018 года. Ранее специалист возглавлял итальянский "Наполи".

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