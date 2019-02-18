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КХЛ

Клуб КХЛ "Адмирал" не откажется от услуг иностранных игроков в следующем сезоне

Президент клуба Заирбек Юсупов отметил, что клуб постарается сохранить костяк команды

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Владивостокский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" в следующем сезоне планирует выступать с иностранными игроками в составе, несмотря на звучавшие ранее призывы от властей региона оставить в команде только россиян. Об этом заявил на пресс-конференции президент "Адмирала" Заирбек Юсупов.

В январе 2018 года временно исполнявший тогда обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что "Адмирал" нужно "очистить" от иностранных игроков.

"Все помнят, когда некоторое время назад говорили о том, чтобы легионеров убрать. Мы будем брать легионеров, но только правильных и хороших. Они нам тоже помогут укрепить команду", - сказал Юсупов.

Он отметил, что клуб также сделает все возможное, что сохранить в костяк игроков - примерно 20 человек действующей команды. С их агентами сейчас ведутся переговоры.

В текущем сезоне КХЛ "Адмирал" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, потеряв шансы на выход в плей-офф.

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