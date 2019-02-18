Боец ММА Минаков пожелал Конго успеха в титульном поединке в Bellator

ТАСС, 18 февраля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков пожелал французу Шейку Конго успеха в следующих поединках. Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Instagram.
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Друзья, хочу поблагодарить всех за поддержку за то , что следите и переживаете.. Хочу поздравить Чейка Конго с победой и пожелать ему успеха в титульном поединке. Знаю что у всех большой знак вопроса в умах , что с формой ? Почему так тяжело выглядел и не смог ничего показать ?! Что есть , то есть. Причины конечно существуют, но это не аргумент. Я принял решение драться, но .. Уверен , все ещё будет.
В ночь на воскресенье в американском городе Анкасвилл (штат Коннектикут) Минаков проиграл Конго в поединке организации Bellator решением судей. По итогам трех раундов судьи отдали победу Конго - 30:27, 29:28, 29:28. Конго стал официальным претендентом на титул чемпиона Bellator, которым владеет американец Райан Бейдер, победивший в финале Гран-при россиянина Федора Емельяненко.
"Хочу поздравить Шейка Конго с победой и пожелать ему успеха в титульном поединке", - написал 34-летний Минаков.
Спортсмен также поблагодарил болельщиков за поддержку. "Хочу поблагодарить всех за то, что следите и переживаете, - написал боец. - Знаю, что у всех большой знак вопроса в умах, что с формой, почему я так тяжело выглядел и не смог ничего показать? Причины, конечно, существуют, но это не аргумент, уверен, все еще будет".
Для 34-летнего Минакова это поражение стало первым в карьере при 21 победе (19 досрочно). 43-летний француз одержал 30-ю победу в карьере (18 досрочно) при 10 поражениях.