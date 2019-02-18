"Адмирал" решил вопрос по спонсорам и примет участие в следующем сезоне КХЛ

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Владивостокский "Адмирал" нашел спонсоров, благодаря чему сможет выступить в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции заявил президент "Адмирала" Заирбек Юсупов.

В начале октября КХЛ наложила дисквалификацию на генерального директора "Адмирала" Сергея Сошникова и его заместителя по спортивной работе Александра Селиванова за задолженность по зарплате перед командой. "Адмиралу" был запрещен доступ к центральному информационному бюро лиги (ЦИБ), в том числе для дозаявок и обменов игроков. 19 ноября Сошников покинул пост гендиректора клуба, его место занял Михаил Дудченко. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко на пресс-конференции 12 декабря назвал ситуацию с задолженностями в "Адмирале" критической, но 27 декабря клубу восстановили доступ к ЦИБу.

"Мы сейчас уже имеем понимание по спонсорам, на сегодняшний день с этим у нас все благополучно. Мы понимаем, что в новом сезоне нам нужно будет выступать на новом уровне, мы к этому готовы. Для этого есть все, команде созданы все условия", - сказал Юсупов.

Как подчеркнул на пресс-конференции губернатор Приморья Олег Кожемяко, вопрос участия "Адмирала" в следующем сезоне решен также с руководством КХЛ. "Мы были с Заирбеком Камильевичем у президента КХЛ и отстояли нашу команду на следующий сезон. Сейчас этот вопрос снят", - заявил Губернатор.

В текущем регулярном чемпионате "Адмирал" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 59 матчах. Клуб лишился шансов на выход в плей-офф.