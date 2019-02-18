РУСАДА ограничилось предупреждением пятерых ходоков, уличенных в сотрудничестве с Чегиным

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет накладывать никаких дополнительных санкций в отношении серебряного призера чемпионата мира 2017 года Сергея Широбокова и других четырех ходоков, на тренировочном мероприятии которых присутствовал пожизненно дисквалифицированный тренер Виктор Чегин. Как сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, этим пятерым спортсменам было вынесено предупреждение.

Группа сотрудников отдела РУСАДА по расследованиям нарушений антидопинговых правил совместно с двумя инспекторами допинг-контроля в апреле 2018 года совершили выезд в Киргизию для проведения проверки информации о возможном нарушении антидопинговых правил. В ходе мероприятий, как считает РУСАДА, был установлен факт непосредственного участия Чегина в проведении тренировочных мероприятий на стадионе с участием спортсменов сборной команды России по спортивной ходьбе. В их числе оказались и пять спортсменов, ранее получивших от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нейтральный статус. Это Широбоков, Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова и Сергей Шарыпов, которых IAAF затем лишила возможности выступить на майском командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в Китае.

"Спортсмены, которые были в первый раз уличены в сотрудничестве с дисквалифицированными тренерами, согласно общероссийским антидопинговым правилам, не могут быть отстранены от участия в соревнованиях либо в централизованных сборах, - сказала Пахноцкая. - Им было вынесено предупреждение. Но если эти спортсмены совершат подобное нарушение еще раз, то в отношении их будут инициированы дела о возможном нарушении антидопинговых правил".

Чегин в период с 1995 по 2015 год занимал пост главного тренера Центра олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе, его воспитанниками являются призеры крупных международных турниров, позднее уличенные в нарушении антидопинговых правил, среди которых Сергей Кирдяпкин (лишен золота Олимпиады-2012, чемпионата мира - 2009 и Кубка мира - 2012), Владимир Канайкин (лишен бронзы Кубка мира 2012 года) и Ольга Каниськина (лишена серебра ОИ-2012). В 2016 году Чегин за неоднократные допинговые нарушения воспитанников был пожизненно дисквалифицирован РУСАДА.