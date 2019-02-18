СМИ: "Кардифф" обратится в полицию с целью расследования обстоятельств трансфера Салы

Уроженец Аргентины погиб 21 января в результате крушения легкомоторного самолета PA 46 Malibu в районе Нормандских островов в проливе Ла-Манш. За два дня до этой трагедии Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф".

ТАСС, 18 февраля. Валлийский клуб "Кардифф", выступающий в чемпионате Англии, намерен обратиться в полицию, Международную федерацию футбола (ФИФА) и Английскую премьер-лигу с целью проведения ими расследования обстоятельств "сомнительного трансфера" футболиста Эмилиано Салы на фоне требований французского "Нанта" заплатить за переход аргентинца £15 млн. Об это сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету The Telegraph.

"Нант" потребовал от валлийцев заплатить за переход в "Кардифф" Салы, когда тот еще числился пропавшим без вести, пригрозив в случае невыполнения условий сделки судебным иском. Согласно условиям контракта, сумма за переход футболиста должна быть погашена клубом из Уэльса в рассрочку в течение трех лет, поэтому "Нант" настоял на выплате первого транша в размере 5 млн фунтов. Стороны достигли договоренности о сумме контракта 19 января, а через два дня международный сертификат о переходе аргентинца был зарегистрирован в Футбольной ассоциации Уэльса.

"Кардифф" отказывается выплачивать сумму трансфера Салы "Нанту", пока французский клуб не ответит на ряд вопросов, связанных с переходом аргентинца. Валлийцы хотят в первую очередь узнать у французов, кто организовал полет, и почему Салу отправили ночью на одномоторном самолете в сложных условиях, без адекватной аварийной аппаратуры, а также имел ли пилот Дэвид Ибботсон лицензию для перевозки коммерческих пассажиров.

Как проинформировала ранее газета Times, ФИФА может подвергнуть дисциплинарному взысканию "Кардифф", если он не заплатит "Нанту" в ближайшее время первый взнос. Согласно правилам международной федерации, для принятия дисциплинарных мер кредитор "должен письменно объявить о неисполнении клубом-должником финансовых обязательств и предоставить ему по меньшей мере 10-дневный срок для исправления ситуации", что французы, как отмечает издание, уже сделали.