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Футбол в Италии

СМИ: Икарди может покинуть ФК "Интер" из-за инцидента с капитанской повязкой

Аргентинский нападающий был лишен капитанской повязки и выведен из состава на матч Лиги Европы с австрийским "Рапидом"

ТАСС, 18 февраля. Футболист итальянского "Интера" Мауро Икарди покинет команду, если клуб не принесет ему извинения за лишение капитанской повязки. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

В среду 25-летний аргентинский нападающий был лишен капитанской повязки и выведен из состава на матч Лиги Европы с австрийским "Рапидом". Новым капитаном "Интера" стал голкипер Самир Ханданович.

По сообщениям итальянских СМИ, футболист и клуб не могут договориться о новом контракте. Отмечается, что возможной причиной долгих переговоров является жена Икарди, которая также является его агентом.

Икарди перешел в "Интер" летом 2013 года из итальянской "Сампдории". В составе миланского клуба аргентинец дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, также Икарди был признан лучшим игроком чемпионата Италии сезона-2017/18. Всего аргентинец провел за миланский клуб 210 матчей, в которых забил 122 мяча.

Действующее соглашение нападающего с клубом действует до 30 июня 2021 года.

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