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Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы

В программу соревнований войдут смешанная эстафета, индивидуальная гонка, спринт и гонка преследования
Евгений Гараничев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Евгений Гараничев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 18 февраля. Стал известен состав женской и мужской сборных России по биатлону на чемпионат Европы, который пройдет в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

В состав женской сборной России вошли Наталья Гербулова, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт. У мужчин в Белоруссию отправятся Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев и Максим Цветков.

В программу соревнований войдут смешанная эстафета, индивидуальная гонка, спринт и гонка преследования.

Чемпионат Европы пройдет в Минске с 20 по 24 февраля.

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