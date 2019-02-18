Кошечкин, Коларж и Капризов признаны звездами недели КХЛ

ТАСС, 18 февраля. Вратарь магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин признан лучшим голкипером прошедшей недели Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Кошечкин одержал две победы, в одной из которых оформил шатаут, и пропустил одну шайбу. Голкипер отразил 98,33% бросков. Сухая серия 35-летнего вратаря на данный момент составляет 98 минут 10 секунд.

Лучшим защитником признан Ян Коларж ("Амур"). Команда одержала три победы, при этом чешский защитник записал на свой счет один гол и три результативные передачи. Также на счету спортсмена 7 бросков и 6 силовых приемов.

Лучшим нападающим недели стал хоккеист ЦСКА Кирилл Капризов, также одержавший три победы. В трех играх Капризов забросил пять шайб и отдал 3 голевые передачи. На данный момент 21-летний хоккеист возглавляет список лучших снайперов регулярного чемпионата с 29 шайбами.

Лучшим новичком недели признан нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Рафаэль Бикмуллин, набравший в трех матчах два очка (1+1) и одержавший две победы. Также на счету Бикмуллина 7 бросков и 5 силовых приемов, нападающий в среднем проводил на льду 16 минут и 51 секунду.