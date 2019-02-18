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КХЛ

Кошечкин, Коларж и Капризов признаны звездами недели КХЛ

Лучшим новичком недели признан нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Рафаэль Бикмуллин

ТАСС, 18 февраля. Вратарь магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин признан лучшим голкипером прошедшей недели Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Кошечкин одержал две победы, в одной из которых оформил шатаут, и пропустил одну шайбу. Голкипер отразил 98,33% бросков. Сухая серия 35-летнего вратаря на данный момент составляет 98 минут 10 секунд.

Лучшим защитником признан Ян Коларж ("Амур"). Команда одержала три победы, при этом чешский защитник записал на свой счет один гол и три результативные передачи. Также на счету спортсмена 7 бросков и 6 силовых приемов.

Лучшим нападающим недели стал хоккеист ЦСКА Кирилл Капризов, также одержавший три победы. В трех играх Капризов забросил пять шайб и отдал 3 голевые передачи. На данный момент 21-летний хоккеист возглавляет список лучших снайперов регулярного чемпионата с 29 шайбами.

Лучшим новичком недели признан нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Рафаэль Бикмуллин, набравший в трех матчах два очка (1+1) и одержавший две победы. Также на счету Бикмуллина 7 бросков и 5 силовых приемов, нападающий в среднем проводил на льду 16 минут и 51 секунду.

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