СМИ: руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривает трансфер Почеттино за $47 млн

ТАСС, 18 февраля. Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может возглавить "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

Руководство МЮ готово предложить за 45-летнего аргентинского специалиста $47 млн. Кандидатура Почеттино может быть рассмотрена в случае неуспеха исполняющего обязанности главного тренера клуба Уле Гуннара Сульшера. Под руководством норвежца "Манчестер Юнайтед" провел 12 матчей, в которых одержал десять побед, один раз сыграл вничью и один раз потерпел поражение - 13 февраля МЮ уступил французскому ПСЖ со счетом 0:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Почеттино тренирует "Тоттенхэм" с 2014 года. Под руководством аргентинца клуб провел 258 матчей, в которых одержал 148 побед. С Почеттино "Тоттенхэм" становился серебряным призером и дважды завоевал бронзовые медали чемпионата Англии, высшим достижением клуба в Лиге чемпионов является выход в 1/8 финала. В текущем сезоне чемпионата "Тоттенхэм" идет на третьей позиции, в 1/8 финала Лиги чемпионов клуб разгромил немецкую "Боруссию" (Дортмунд) в первом матче (3:0).

Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" 19 декабря 2018 года после увольнения Жозе Моуринью. В январе специалист установил новый рекорд клуба, одержав шесть побед в шести первых матчах в качестве главного тренера команды. Также норвежец был признан лучшим тренером месяца в чемпионате Англии. После 26 туров чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место в турнирной таблице, дающее право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.