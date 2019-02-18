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Футбол в Англии

СМИ: руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривает трансфер Почеттино за $47 млн

Кандидатура Почеттино может быть рассмотрена в случае неуспеха исполняющего обязанности главного тренера клуба Уле Гуннара Сульшера

ТАСС, 18 февраля. Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может возглавить "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

Руководство МЮ готово предложить за 45-летнего аргентинского специалиста $47 млн. Кандидатура Почеттино может быть рассмотрена в случае неуспеха исполняющего обязанности главного тренера клуба Уле Гуннара Сульшера. Под руководством норвежца "Манчестер Юнайтед" провел 12 матчей, в которых одержал десять побед, один раз сыграл вничью и один раз потерпел поражение - 13 февраля МЮ уступил французскому ПСЖ со счетом 0:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Почеттино тренирует "Тоттенхэм" с 2014 года. Под руководством аргентинца клуб провел 258 матчей, в которых одержал 148 побед. С Почеттино "Тоттенхэм" становился серебряным призером и дважды завоевал бронзовые медали чемпионата Англии, высшим достижением клуба в Лиге чемпионов является выход в 1/8 финала. В текущем сезоне чемпионата "Тоттенхэм" идет на третьей позиции, в 1/8 финала Лиги чемпионов клуб разгромил немецкую "Боруссию" (Дортмунд) в первом матче (3:0).

Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" 19 декабря 2018 года после увольнения Жозе Моуринью. В январе специалист установил новый рекорд клуба, одержав шесть побед в шести первых матчах в качестве главного тренера команды. Также норвежец был признан лучшим тренером месяца в чемпионате Англии. После 26 туров чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место в турнирной таблице, дающее право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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