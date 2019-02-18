Более 17 тыс. билетов реализовано на ответный матч ЛЕ между "Байером" и "Краснодаром"

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Более 17 тыс. билетов продано на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу между немецким "Байером" и российским "Краснодаром". Об этом ТАСС сообщили в билетно-кассовом центре стадиона "Бай-Арена".

Матч "Байер" - "Краснодар" пройдет 21 февраля на стадионе "Бай-Арена" в Леверкузене, вмещающем 30210 зрителей. Встреча начнется в 23:00 мск. Ранее в пресс-службе "Краснодара" сообщили ТАСС, что российскую команду в Леверкузене поддержат более 200 болельщиков.

Первый матч между "Краснодаром" и "Байером" состоялся 14 февраля и завершился со счетом 0:0.