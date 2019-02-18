Легкоатлетка Сидорова получила британскую визу, необходимую для поездки на ЧЕ в Глазго

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Лидер мирового сезона в прыжках с шестом Анжелика Сидорова получила в понедельник британскую въездную визу, необходимую для поездки на зимний чемпионат Европы в Глазго. Об этом сообщила ТАСС личный тренер спортсменки Светлана Абрамова.

Чемпионат Европы в помещении пройдет в Глазго с 1 по 3 марта.

"Анжелика в понедельник получила британскую визу, она отправится в Глазго 25 февраля", - сказала Абрамова, которая также получила въездные документы в Великобританию.

До чемпионата Европы Сидоровой предстоит выступать 20 февраля на заключительном этапе зимнего тура IAAF в немецком Дюссельдорфе и 23 февраля на турнире во французском Клермон-Ферране.

27-летняя Сидорова установила лучший результат сезона в мире (4,91 метра) 8 февраля на этапе зимнего тура IAAF в Мадриде.