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Российский биатлонист Гараничев не выступит на чемпионате Европы

Спортсмен простудился, его заменит Семен Сучилов
Евгений Гараничев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгений Гараничев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Евгений Гараничев не выступит на чемпионате Европы, в составе национальной команды его заменит Семен Сучилов. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

31-летний Гараничев простудился во время выступления на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, который завершился в воскресенье.

"Врачи рекомендовали Гараничеву пропустить чемпионат Европы, его заменит Семен Сучилов", - сообщили в СБР.

В США Гараничев пропустил гонку преследования, поскольку опоздал на старт.

Чемпионат Европы пройдет в Минске с 20 по 24 февраля. В состав мужской команды России на чемпионат Европы также вошли Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев и Максим Цветков.

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