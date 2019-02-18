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КХЛ

"Автомобилист" досрочно занял первое место в Восточной конференции КХЛ

Команда из Екатеринбурга получит первый номер посева в плей-офф
Хоккеисты "Автомобилиста" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Автомобилиста"
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 18 февраля. Екатеринбургский "Автомобилист" гарантировал себе первое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после поражения астанинского "Барыса" в матче регулярного чемпионата с владивостокским "Адмиралом" (1:2).

"Автомобилист" набрал 89 очков в 59 матчах. От второго места, которое занимает "Барыс", екатеринбургскую команду отделяют пять очков. Клубу из Астаны осталось провести в регулярном чемпионате два матча, в которых он может набрать максимум четыре очка, поэтому "Автомобилист" не сможет опуститься в турнирной таблице.

Таким образом, команда из Екатеринбурга получит первый номер посева в плей-офф.

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