"Автомобилист" досрочно занял первое место в Восточной конференции КХЛ

ТАСС, 18 февраля. Екатеринбургский "Автомобилист" гарантировал себе первое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после поражения астанинского "Барыса" в матче регулярного чемпионата с владивостокским "Адмиралом" (1:2).

"Автомобилист" набрал 89 очков в 59 матчах. От второго места, которое занимает "Барыс", екатеринбургскую команду отделяют пять очков. Клубу из Астаны осталось провести в регулярном чемпионате два матча, в которых он может набрать максимум четыре очка, поэтому "Автомобилист" не сможет опуститься в турнирной таблице.

Таким образом, команда из Екатеринбурга получит первый номер посева в плей-офф.