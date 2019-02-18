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Симона Халеп прекратила сотрудничество с тренером после недели работы

Теннисистка отметила, что пока не собирается искать нового тренера

ТАСС, 18 февраля. Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп объявила о прекращении сотрудничества с бельгийским тренером Тьерри ван Клемпутом после недели совместной работы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой пресс-службу Женской теннисной ассоциации (WTA).

Халеп, занимающая второе место в обновленном мировом рейтинге , приняла решении расстаться с бывшим тренером после турнира WTA в Дохе, где она вышла в финал, но проиграла 16-му номеру мирового рейтинга бельгийке Элизе Мертенс (6:3, 4:6, 4:6). Соревнования в Дохе завершились 16 февраля, призовой фонд составил $916 тыс.

"Мы поработали неделю и все. Решили прекратить сотрудничество, потому что не особо сработались. Он отличный человек, очень хороший, но на корте не было "химии". В теннисном плане мы не сочетались, но мы останемся друзьями", - сказала Халеп.

Также 27-летняя теннисистка отметила, что пока не собирается искать нового тренера.

Халеп занимала первую позицию в рейтинге WTA c февраля 2018 по январь 2019 года. В июне минувшего года спортсменка выиграла первый в карьере турнир серии Большого шлема - Открытый чемпионат Франции, а также еще дважды участвовала в финале турнира (2014, 2017). Спортсменка также выходила в финал Открытого чемпионата Австралии (2018). Всего на счету румынки 18 побед на турнирах WTA.

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